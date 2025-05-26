Украина вернула предателя, который перешел на сторону врага еще в 2021 году: детали скандала

Анатолий Тараненко

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В рамках большого обмена пленными в формате «1000 на 1000» в Украину, вероятно, вернулся Анатолий Тараненко — украинский военный, который в 2021 году мог перейти на сторону России.

Об этом идет речь в материале издания «ZN.ua».

Что известно о вероятном предателе

28 января 2021 года Тараненко якобы связался с представителями так называемой «ДНР» и перешел на сторону врага.

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«Есть данные, что он сжег свою БМП, а, попав к врагу, попросил нож, чтобы резать тех, с кем раньше служил, украинцев», — пишет «ZN.ua».

Издание DonPress в 2021 году отмечало, что в оперативном командовании «Північ» подтвердили: на видео, распространенном боевиками «ДНР», изображен военнослужащий, который пропал во время дежурства на Донбассе 28 января 2021 года.

Zaxid.net нашел постановление Марьинского районного суда, в котором говорится, что командира 1-й танковой бригады судили из-за побега Анатолия Тараненко и обвиняли в халатном отношении к военной службе. В документе говорится, что Анатолий Тараненко служил по контракту (российским СМИ Тараненко рассказывал, что подписал контракт в 2015 году). Вечером 28 января 2021 года он находился в наряде по охране командно-наблюдательного пункта взвода. Военный покинул место службы и ушел в сторону незаконных вооруженных формирований. Его исчезновение заметили через час.

Бывший военнопленный Виктор «Лелека» Лахно также сообщил, что в январе 2021 года Анатолий Тараненко перешел на сторону оккупантов. Военный опубликовал копию повестки, которой Анатолия Тараненко вызвали в ГБР. Ему инкриминировали дезертирство (ч. 3. ст. 410 УКУ) и похищение оружия (ч. 3. ст. 408 УКУ).

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Что наговорил Тараненко россиянам

Тараненко стал «героем» многих публикаций, в которых рассказывал, что над ним якобы издевались украинские командиры, которые отбирали еду.

В интервью предательнице Татьяне Монтян Тараненко рассказывал о якобы алкоголизме и наркомании в ВСУ.

Реакция военных

Военные возмущены, что предатель вернулся из плена в то время, когда тысячи патриотов продолжают страдать в российской неволе.

«Еще раз — в 21 году его не брали в плен, он сам перебежал к сепарам!» — подчеркивают в паблике военных «Розвідка Ноєм».

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«Обмен Тараненко оставляет очень много вопросов у бывших военнопленных. СБУ, я не знаю, кто так захотел, и почему они так делают снова, но вам советую уделить особое внимание персонажу и опросить обмененных в рамках нового производства», — отмечает бывший военнопленный Виктор «Лелека» Лахно.

Шокированы даже предатели

Предатель и коллаборант Олег Царев не скрывает удивления, что Россия отдала своего вероятного сторонника, которого так долго пиарила.

«О нем много писали у нас. Его позиционировали как перебежчика, который «хочет воевать с нацистами». А теперь его отдали в Киев. Сейчас все в Сети, как в российской, так и украинской, обсуждают обмен этого пленного. С точки зрения здравого смысла невозможно объяснить, зачем нужно было так долго пиарить этого пленного, чтобы потом его обменять», — пишет предатель Царев.

Что говорят в Координационном штабе

Заместитель главы Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов прокомментировал «Суспільному» вероятное возвращение в рамках обмена пленными украинского военного, который мог сотрудничать с оккупантами.

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По словам Юсова, Украина не могла повлиять на списки, в том числе и из-за коротких сроков — самый масштабный обмен подготовили и провели менее чем за неделю.

«Мы не могли влиять на списки. Россия передала тех, кого готова была передать, Украина тоже. Далее — работа правоохранительных органов и в случае подтверждения той или иной информации соответствующее реагирование правоохранительных органов, согласно действующему законодательству», — заявил Андрей Юсов.

Напомним, что это уже не первый подобный скандал с освобожденными пленными. Так, военнослужащего ВСУ Максима Бобылева, освобожденного из РФ в июле 2024 года, подозревают в жестоком обращении и пытках других украинцев в плену.