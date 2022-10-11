Украина вернула тела 62 воинов, среди них защитники из Еленовки

В Украину вернули 62 павших героев.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"Сегодня Украина вернула тела героев. Переговоры были сверхтяжелыми, но благодаря кропотливой работе всей команды Уполномоченного по пропавшим без вести Олегу Котенко удалось вернуть наших воинов, в частности, бойцов из многострадальной Еленовки", — сообщили в Министерстве реинтеграции.

Напомним, что часть пленных защитников Мариуполя российские оккупанты удерживали в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донецкой области. В ночь на 29 июля на территории колонии в поселке Еленевка раздался взрыв. В результате теракта в Еленовке погиб по меньшей мере 41 украинский военнослужащий.

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