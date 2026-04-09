Украина вернула тела тысячи погибших военных

Возвращение тел погибших украинских военных / © Координационный штаб по обращению с военнопленными

Украина 9 апреля вернула на Родину тела 1000 военных, которые передала Россия в рамках репатриационных мероприятий.

Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

«Сегодня состоялись репатриационные мероприятия, по результатам которых в Украину возвращены тела (останки) 1000 погибших лиц», — говорится в заявлении штаба.

Российская сторона утверждает, переданные тела якобы принадлежат украинским военным.

Правоохранители вместе с экспертами учреждений системы МВД проведут все необходимые исследования для установления личности каждого из репатриированных. После идентификации погибших их передадут родным для надлежащего захоронения.

Напомним, 26 февраля в рамках репатриационных мероприятий в Украину вернули 1000 тел вероятных украинских военнослужащих. Как информировали в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, далее правоохранители и эксперты должны были провести ДНК-анализы для идентификации погибших и передачи их родным.

К слову, в конце марта президент Владимир Зеленский во время визита в Саудовскую Аравию обсудил посредничество страны в возвращении украинцев из российского плена. Глава государства отметил, что рассчитывает на проведение очередного обмена пленными уже в течение месяца, однако воздержался от деталей, чтобы не сорвать сложный процесс переговоров.