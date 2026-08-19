Украина вернула защитника, который был в плену с 2017 года (видео)

Украинский защитник вернулся домой после девяти лет плена — соцсети

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Сегодня, 19 августа, в результате обмена пленных Украина вернула домой защитника, находившегося в российской неволе с 2017 года.

Об этом рассказал сам военный в разговоре с журналистами.

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«Как сон. Даже не верится, что я дома. Нет, я не с 2022 года (в плену). Я с 2017 года. Слезу пустил, когда приехали. Ехал и плакал», — отметил военный.

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Заметим, что ни омбудсмен, ни Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными пока не предоставляли деталей об этом защитнике.

Коорштаб предоставил такую статистику периода попадания в плен:

2022 год — 1 человек

2023 год — 16 человек

2024 год — 48 человек

2025 год — 31 человек

2026 год — 7 человек

Упоминаний о военном, находившемся в плену с 2017 года, здесь, как видим, нет.

Заметим, что если заявление военного будет подтверждено официально, это будет очень значимым событием. В российском плену действительно есть военные, попавшие в неволю еще задолго до полномасштабного вторжения, за период АТО-ООС. Однако их количество пока неизвестно или не разглашается.

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В предыдущий раз такую категорию пленных освободили в прошлом году. Тогда один из уволенных был пленен в Донецкой области еще в 2014 году, еще один — в 2015 году.

Напомним, сегодня из российского плена вернулись 103 украинских воина. Среди них — военнослужащие ВСУ, Государственной пограничной службы и Нацгвардии. Самый младший освобожденный сегодня защитник родился в 2000-м году. Возраст самого старшего — 59 лет.

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