Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить разрушенное за два года – Кубраков

Украина вместе с международными партнерами сможет отстроить разрушенное за два года – Кубраков

Совместными усилиями Украины и международных партнеров можно отстроить всю разрушенную инфраструктуру за два года.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам Саммита международного транспортного форума-2022 года.

Как отмечают в Министерстве инфраструктуры, тема послевоенного восстановления Украины была одной из главных на ежегодном Саммите, объединяющем руководителей транспортных отраслей практически со всего мира.

Кубраков поблагодарил всех партнеров за поддержку Украины с первых дней войны и отметил, что уже ведутся предварительные работы по оценке разрушений.

«Уверен, общими усилиями мы сможем отстроить разрушенное за 2 года. Команда министерства в ежедневном режиме разрабатывает перечень разрушенных объектов инфраструктуры. Мы определили дорожную карту помощи, которая необходима Украине сейчас и нужна для дальнейшего послевоенного восстановления», — рассказал он.

Также участники Саммита приняли документ - «Призыв к действиям в связи с военной агрессией российской федерации против Украины», подтверждающий поддержку нашей страны и предусматривающий полное прекращение любых транспортных отношений с россией и беларусью.

«Я искренне благодарен за поддержку Великобритании, Германии, США, Литве – инициаторам принятия «Призыва к действиям» и всем странам, которые присоединились к этому документу и были небезразличны в это сложное время» – подчеркнул Кубраков.

В рамках Саммита украинская делегация провела встречи с главами транспортных ведомств США, Канады, Великобритании, Германии, Болгарии, Румынии, Молдовы, Турции, а также с руководством Всемирного банка.

«В рамках встреч обсуждалось участие этих государств в восстановлении Украины, а также координация действий по транспортной блокаде россии», – добавили в министерстве.

Как ранее отмечал Александр Кубраков, Украина мобилизует все усилия для реализации плана восстановления страны, принятого Еврокомиссией.

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