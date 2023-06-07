Украина восемь месяцев назад предупреждала о заминировании ГЭС: Подоляк о "тишине в ответ"

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина еще в октябре 2022-го предупреждала международное сообщество о заминировании шлюзов Каховской дамбы во временно оккупированной Херсонской области.

Об этом написал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

Представитель ОП сослался на свое сообщение, датированное 20 октября прошлого года. Он подчеркнул, что Украина заранее предостерегала мир о планах Москвы по минированию Каховской дамбы и затоплению территорий, чтобы остановить украинское контрнаступление.

"В ответ…тишина. Ни обеспокоенности, ни оговорок. Июнь 2023-го. Россия подрывает Каховскую ГЭС. Может, пора начинать делать выводы? И может, пора осознать, кто, когда, почему и как планировал "подрыв ГЭС", — заметил Подоляк.

К слову, его сообщение в октябре прошлого года было следующим: "Настоящий "план Суровикина" для Каховской ГЭС: 1. Заменить дамбу и трансформаторы. 2. Принудительная депортация украинцев и нелояльное переселение населения в РФ. 3. Затопление территории, чтобы остановить контрнаступление и заблокировать собственное отступление. Россия готовит техногенную катастрофу".

Подрыв Каховской ГЭС

Утром 6 июня в ОК "Юг" сообщили, что российская террористическая армия подорвала Каховскую ГЭС. По словам президента Владимира Зеленского, это был спланированный и контролируемый взрыв в 2:50. Это –. Объем водохранилища, которое держала эта дамба – одно из крупнейших водохранилищ Украины.

Михаил подоляк сообщил, что, по предварительной информации, это сделала 205-я мотострелковая бригада Вооруженных сил России.

Кремль традиционно обвиняет в подрыве Каховской ГЭС Украину. По словам спикера администрации диктатора Путина Дмитрия Пескова, это "диверсия Киева". И она якобы, в частности, "цель лишить Крым воды".

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