Украина вошла в четверку стран по уровню экспорта сельскохозяйственных товаров в ЕС

Украина вошла в четверку стран по уровню экспорта сельскохозяйственных товаров в ЕС

Импорт украинской агропромышленной продукции в ЕС в 2021 году снизился на 19% по сравнению с 2020 годом

Украина по уровню экспорта товаров сельскохозяйственного производства в период с января по апрель 2021 в ЕС оказалась на четвертой позиции.

Об этом говорится в отчете по торговле ЕС.

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Так, агропромышленную продукцию в ЕС чаще всего импортируют Бразилия, Соединенные Штаты, Великобритания, Украина и Китай. На эти государства приходится 34% от общего объема импорта.

При этом импорт украинской агропромышленной продукции в ЕС в 2021 году снизился на 19% по сравнению с 2020 годом. Это произошло из-за уменьшения поставок в ЕС семян кукурузы и подсолнечника.

Общий объем торговли сельскохозяйственной продукцией для стран ЕС, включая экспортные и импортные операции, в период с января по апрель текущего года составил 103,4 миллиарда евро, на 1,1% меньше, чем за такой же период 2020 года. При этом ЕС нарастил экспорт такой продукции на 1,7% — до 63 миллиардов евро, в то время как объемы импорта упали на 5,1% — до 40,3 миллиарда евро.

Напомним, в январе-апреле текущего года на 18,8% вырос экспорт товаров из Украины. За этот период внешнеторговые операции проводились с партнерами из 216 стран мира на общую сумму 19, 09 млрд долл.

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