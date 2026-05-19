Украина вошла в топ стран с самой низкой рождаемостью в мире: какой показатель в 2026 году

Демография Украины

Украина оказалась среди стран и территорий с самым низким уровнем рождаемости в мире.

Новый глобальный рейтинг опубликовал Visual Capitalist со ссылкой на данные ООН.

По оценкам, сейчас коэффициент рождаемости в Украине составляет около 1 ребенка на одну женщину. Это более чем вдвое ниже уровня, необходимого для простого воспроизводства населения.

По этому показателю Украина уже находится рядом с государствами, у которых одни из самых острых демографических проблем в мире. Речь идет, в частности, об уровне, близком к Китаю, и значительно ниже, чем в США, Франции или даже России.

Более низкие показатели рождаемости фиксируют только в Южной Корее, на Тайване и нескольких азиатских территориях.

Авторы исследования отмечают, что сейчас около 71% населения планеты живет в странах, где рождаемость уже ниже уровня воспроизводства. Для богатых государств это означает постепенное старение населения, которое растягивается на десятилетия.

В то же время для Украины демографический кризис имеет дополнительные факторы. Его усиливают полномасштабная война, эмиграция миллионов людей, потери на фронте и общее сокращение населения.

Для сравнения, в ряде стран Африки коэффициент рождаемости до сих пор превышает 4–5 детей на женщину, тогда как Европа и Восточная Азия стремительно стареют.

Глобальный средний показатель рождаемости в настоящее время составляет около 2,2 ребенка на женщину. В 1960-х он приближался к 5 детям.

Ранее сообщалось, что в Украине ежегодно без войны умирают примерно 500 тыс. человек, а рождаются около 180-220 тыс. детей. Статистика сегодня фиксирует всего 6 детей на 10 женщин.

Как отметил президент Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василий Воскобойник, в настоящее время рождается только 6 детей на 10 женщин. А для того, чтобы мы сохраняли население Украины на соответствующем уровне, нужно, чтобы рождалось 22 ребенка на 10 женщин.

В то же время эксперт ответил на вопрос, может ли в Украине измениться ситуация, чтобы женщины рожали хотя бы по два-три ребенка.

Также сообщалось, что в Европе заинтересованы в том, чтобы украинские подростки и молодые женщины в возрасте до 40 лет, бежавшие от войны, не возвращались в Украину. Это обусловлено тем, что в европейских странах большая часть населения — люди старшего возраста, которые больше не могут работать.

В то же время заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун сообщил, что количество украинцев, которые планируют вернуться из-за границы после окончания войны, постепенно сокращается.

