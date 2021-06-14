Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС: что это означает

Украина стала соответствовать одному из критериев ЕС об отмене ограничений для путешественников.

Украина вошла в "зеленой" зоны карантина в соответствии с критериями Европейского Союза.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

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"Все области Украины находятся в" зеленой "зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в" зеленую "зону. Есть показатель 74,71 случая на 100 тысяч населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 тысяч населения", — заявил Шмыгаль на селекторном совещании под председательством Зеленского.

Отметим, таким образом Украина соответствует одному из критериев для отмены ограничений для всех путешественников из третьих стран. Однако такой показатель должен содержаться не менее 14 дней.

Согласно рекомендациям ЕС, существуют и другие критерии, которые продолжают учитываться. Среди них — прогресс в вакцинации населения против коронавируса, стабильная тенденция к уменьшению количества новых случаев, количество проведенных тестов, 4-процентный показатель положительных тестов на COVID-19 среди всех проведенных тестов.

"Взаимность (решение. — Ред.) следует в дальнейшем учитывать в каждом конкретном случае", — отмечается в рекомендациях ЕС.

Напомним, Минздрав планирует пересмотреть индикаторы для "зеленой зоны" с учетом распространения COVID-19, несмотря на требования Евросоюза. По его словам, одним из индикаторов является эпидпорог для гриппа и ОРВИ, который считается только на эпидемический сезон. Именно этот индикатор и планируется изменить в соответствии с требованиями ЕС.

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