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- Украина
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Украина возобновила электроснабжение Запорожской АЭС после блекаута: подробности
Запорожская атомная электростанция получила электроснабжение от украинской сети после нескольких часов простоя.
Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, питающую Запорожскую АЭС. Она была повреждена из-за обстрела оккупантов.
Об этом сообщило «Укрэнерго» в Telegram.
«Специалисты „Укрэнерго“ возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию», — говорится в сообщении.
Теперь станция снова получает электроэнергию с подконтрольной Украине территории.
С начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС пережила уже восьмой полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани отключения электроснабжения. Это событие явилось очередным проявлением ядерного терроризма со стороны России.
Напомним, 4 июля в результате российских обстрелов высоковольтная линия, питающая Запорожскую АЭС, аварийно отключилась.
Энергетики не смогли сразу приступить к ремонтным работам из-за угрозы повторного обстрела.
В настоящее время станция перешла на питание от дизель-генераторов — единственного резервного источника энергии для обеспечения работы систем жизнеобеспечения АЭС.