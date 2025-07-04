Украина возобновила электроснабжение Запорожской АЭС после блекаута: подробности

ЗАЭС / © Associated Press

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Украинские специалисты восстановили высоковольтную линию, питающую Запорожскую АЭС. Она была повреждена из-за обстрела оккупантов.

Об этом сообщило «Укрэнерго» в Telegram.

«Специалисты „Укрэнерго“ возобновили работу высоковольтной линии, питающей временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию», — говорится в сообщении.

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Теперь станция снова получает электроэнергию с подконтрольной Украине территории.

С начала полномасштабного вторжения Запорожская АЭС пережила уже восьмой полный блекаут и неоднократно оказывалась на грани отключения электроснабжения. Это событие явилось очередным проявлением ядерного терроризма со стороны России.

Напомним, 4 июля в результате российских обстрелов высоковольтная линия, питающая Запорожскую АЭС, аварийно отключилась.

Энергетики не смогли сразу приступить к ремонтным работам из-за угрозы повторного обстрела.

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В настоящее время станция перешла на питание от дизель-генераторов — единственного резервного источника энергии для обеспечения работы систем жизнеобеспечения АЭС.