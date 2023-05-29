Украина возобновила выплаты 277 морпехам из Мариуполя, которые отступили и попали в плен

Морпехов обвиняли в дезертирстве. Однако, как оказалось, они оказались в плену из-за предательства одного из командиров.

ГБР приняло решение о закрытии производства в отношении 277 военнослужащих 501 Отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, защищавших Мариуполь. Бойцов подозревали в дезертирстве.

Об этом передаетпресс-служба ГБР.

После этого военная часть восстановила им выплату денежного довольствия. Семьи военнослужащих получат в полном объеме денежное довольствие бойцов за время пребывания в плену.

История морпехов 501 батальона во время защиты Мариуполя

По словам правоохранителей, бойцы оказались в плену из-за предательства одного из командиров.

С конца февраля 2022-го военнослужащие батальона осуществляли оборону Мариуполя. В апреле того же года российские пропагандисты распространили информацию, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.

Однако ГБР установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и уговорил командира батальона сдаться.

Поэтому морпехам был отдан приказ якобы на передислокацию, а на самом деле их переправили на оккупированную часть Донбасса.

"Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", — отмечают в ведомстве.

Начальнику вещной службы тыла 501 ОБМП ВМС ВСУ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.

По данным СМИ, речь идет о Константине Бессмертном, который тогда был исполняющим обязанности заместителя командира 501-го батальона. На российских пропагандистских роликах видно, что предатель, выводя морских пехотинцев, в руках держал рацию. Он спокойно общался с российскими пропагандистами и давал им интервью.

После сдачи в плен россияне отпустили Бессмертного. Он вернулся в родной Бердянск Запорожской области, который находится под контролем врага.

Напомним, что родные гражданских украинцев требуют освободить тех, кого похитили россияне.

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