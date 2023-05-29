Украина возобновила выплаты 277 морпехам из Мариуполя, которые отступили и попали в плен

Морпехов обвиняли в дезертирстве. Однако, как оказалось, они оказались в плену из-за предательства одного из командиров.
ГБР приняло решение о закрытии производства в отношении 277 военнослужащих 501 Отдельного батальона морской пехоты ВМС Украины, защищавших Мариуполь. Бойцов подозревали в дезертирстве.
Об этом передаетпресс-служба ГБР.
После этого военная часть восстановила им выплату денежного довольствия. Семьи военнослужащих получат в полном объеме денежное довольствие бойцов за время пребывания в плену.
История морпехов 501 батальона во время защиты Мариуполя
По словам правоохранителей, бойцы оказались в плену из-за предательства одного из командиров.
С конца февраля 2022-го военнослужащие батальона осуществляли оборону Мариуполя. В апреле того же года российские пропагандисты распространили информацию, будто морпехи 501 батальона добровольно сдались в плен в окруженном Мариуполе.
Однако ГБР установило, что на самом деле начальник вещевой службы тыла 501 ОБМП перешел на сторону врага. Он вступил в сговор с россиянами и уговорил командира батальона сдаться.
Поэтому морпехам был отдан приказ якобы на передислокацию, а на самом деле их переправили на оккупированную часть Донбасса.
"Военных ввели в заблуждение, поэтому они не осознавали противоправного характера приказа или распоряжения о сдаче в плен", — отмечают в ведомстве.
Начальнику вещной службы тыла 501 ОБМП ВМС ВСУ сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Ему грозит пожизненное лишение свободы.
По данным СМИ, речь идет о Константине Бессмертном, который тогда был исполняющим обязанности заместителя командира 501-го батальона. На российских пропагандистских роликах видно, что предатель, выводя морских пехотинцев, в руках держал рацию. Он спокойно общался с российскими пропагандистами и давал им интервью.
После сдачи в плен россияне отпустили Бессмертного. Он вернулся в родной Бердянск Запорожской области, который находится под контролем врага.
Напомним, что родные гражданских украинцев требуют освободить тех, кого похитили россияне.
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