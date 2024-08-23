Украина возобновляет экспорт электроэнергии за границу: какая причина

Экспорт будет производиться исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций.

Украина с 25 августа планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Все из-за профицита мощности в энергосистеме, возникшего в связи с уменьшением потребления и выходом из ремонта энергоблока одной из АЭС.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

В компании указали, что с 22 августа в Украине начала спадать жара, и к утру 23 августа существенно снизилось потребление электроэнергии. Кроме того, из планового ремонта вышел энергоблок одной из атомных электростанций. Это приводит к профициту мощности в энергосистеме в дневные часы, когда активно работают солнечные электростанции.

Также читайте Кабмин активировал программу энергоавтономии: где установят солнечные электростанции

В "Укрэнерго" объяснили, что чтобы не возникало аварий, энергосистема должна работать сбалансированно, то есть количество производимой энергии в каждую минуту должно соответствовать количеству потребленной. Способов преодоления профицита может быть два: ограничение генерации украинских солнечных электростанций; возобновление экспорта электроэнергии в дневные часы.

"Учитывая экономическую нецелесообразность ограничения работы СЭС, начиная с 25 августа Украина планирует возобновить экспорт электроэнергии в соседние страны. Уже завтра будет проведен аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям в направлениях Румынии, Венгрии и Молдовы. Это позволит избежать ограничений для украинских производителей электроэнергии", – говорится в заявлении "Укрэнерго".

Там обратили внимание, что экспорт будет производиться исключительно в период профицита – во время активной работы солнечных электростанций. В периоды максимального потребления, когда мощности в энергосистеме недостаточно, экспорта электроэнергии из Украины не будет.

К слову, Запорожская АЭС снова оказалась на грани блэкаута: российские обстрелы повредили линию, через которую станция получала питание для обеспечения собственных нужд.

Читайте также: