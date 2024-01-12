Украина возвращает контроль над Черным морем и дает надежду Крыму – Буданов

Ранее то, чего уже добились ВСУ, считалось нереальным.

Северная часть Черного моря находится под контролем Украины, как и газодобывающие платформы. Морские экспортные коридоры, которые очень важны для нашей экономики, снова функционируют даже несмотря на риски.

Об этом сказал глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

"Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", – отметил глава украинской разведки.

Как отметил Буданов, в 2023 году состоялись первые украинские высадки на территорию временно оккупированного Крыма, хотя некоторые считали их невозможными.

"Это дает надежду – особенно украинцам на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и многие из них уже начали опускать руки", – говорит глава ГУР МО.

Ранее Буданов прокомментировал "усталость" Запада от войны. Он предостерег людей за границей оттого, что россияне могут прийти на их земли.

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