Украина возвращает Крым под контроль: логистика РФ под огнем, а с бензином катастрофа – ISW

Взрывы в Крыму / © Фото из открытых источников

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Украинские силы продолжают наносить удары по стратегической инфраструктуре россиян в оккупированном Крыму . В частности, речь идет о нефтебазах и железнодорожных узлах.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что в ночь с 7 на 8 июня Силы специальных операций Украины атаковали нефтебазу Атан в Гвардейском. По данным украинских военных, объект имеет значительную инфраструктуру для хранения и транспортировки горючего.

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"На нефтебазе "Атан" есть 17 резервуаров для различных видов топлива, насосная станция и терминалы для накопления, хранения и транзита транспортных средств и железных дорог", - отмечают эксперты.

Местные источники сообщают о взрывах и пожаре после удара, а также о поражении железнодорожной инфраструктуры, что повлекло за собой перебои с электроснабжением.

Кроме того, украинские силы активизировали атаки по железнодорожной логистике окупантов. По заявлениям российских оккупационных властей, был поражен локомотив на маршруте Москва-Симферополь, что привело к временному прекращению движения пассажирских поездов.

На фоне происходящего в Крыму обостряется топливный кризис. Оккупационные власти вынуждены вводить ограничения на продажу бензина — в частности, по QR-кодам с лимитом до 20 литров. Спрос значительно превышает предложение: коды раскупают в считанные минуты.

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Жители полуострова пытаются выезжать на территорию России, чтобы заправить автомобили, создающие большие очереди на Керченском мосту.

В Кремле тоже признают проблему.

«Представитель Кремля Дмитрий Песков 8 июня признал наличие проблем с поставкой топлива в Крыму, однако заверил, что российские власти работают над ее решением», — говорится в отчете.

Аналитики ISW подчеркивают, что системные удары Украины по энергетической и транспортной инфраструктуре все сильнее подрывают логистику российских войск на оккупированных территориях.

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Ранее Украина создала 200-километровую зону поражения, позволяющую держать под огневым контролем ключевую логистику РФ на юге и фактически отрезать Крым от материка. После ударов по Крымскому мосту и паромах основная поставка пошла по сухопутному коридору вдоль Азовского моря, который теперь оказался под угрозой. Ресурсы на самом полуострове иссякают, и логистика уже работает в обратном направлении — снабжение идет в Крым, а не с него. Текущая стратегия Украины заключается не в штурме, а в постепенной изоляции полуострова из-за системного разрушения логистики, что может привести РФ к отступлению.

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