Украина возвращается к довоенной системе налогов: Шмыгаль объяснил, что ждет украинцев

Украина возвращается к довоенной системе налогов и отменяет единый 2% налог.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телемарафона объяснил, что ждет украинцев.

По его словам, фактическое возвращение к довоенному уровню налогов произошло уже с 1 июля. Дополнительного повышения налогов, по крайней мере, до конца военного положения не планируется.

"Отчасти, мы ожидаем, что возврат налогов до довоенного уровня произойдет через принятие соответствующего закона Верховной Радой с 1 августа. Но это будет касаться упрощенной системы налогообложения, возвращения пяти процентов вместо двух... Других сдвигов, кроме возвращения на довоенный уровень, до конца войны мы не планируем, не прогнозируем и, убежден, не допустим. Налоговая система будет стабилизирована в том виде и на том уровне, как до начала полномасштабной агрессии", — пояснил Шмыгаль.

Напомним, украинский парламент 30 июня поддержал в целом налоговый законопроект №8401, отменяющий 2% единый налог. Кроме того, с 1 августа частично отменяется действующий мораторий на проведение проверок для подакцизных товаров (алкоголь, табак, топливо), игорного бизнеса и финансовых услуг.

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