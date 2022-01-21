Украина возвращается в "красную" зону: в Ивано-Франковской области вводят локдаун

Усиленные карантинные ограничения начнут действовать с 24 января.
Со следующей недели Ивано-Франковская область переходит в "красную" зону карантина из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.
Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Соответствующее решение было принято 21 января по результатам внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
"По результатам Государственная комиссия решила установить с 00:00 24 января 2022 года "красный" уровень эпидемической опасности на территории Ивано-Франковской области", — написал министр.
Какие ограничения, установленные для красного уровня, будут действовать в Ивано-Франковской области от 24 января. В частности, будет запрещено:
- работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.п.;
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов школ;
- работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнесс-центров;
- проведение массовых мероприятий;
- работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- и видеосъемки.
Важно, что указанные ограничения не будут действовать в тех случаях, когда 100% сотрудников (организаторов) и посетителей (участников) указанных заведений (мер) будут полностью иммунизированы и будут иметь "зеленый" COVID-сертификат, отрицательный результат ПЦР-тестирования или экспресс-тестирования на антиген (действительный 72 часа) или сертификат о выздоровлении.
Напомним, главный санврач Украины Игорь Кузин прогнозирует резкий скачок заболеваемости из-за нового штамма коронавируса " Омикрона ". По его словам, около 1 миллиона украинцев могут заболеть уже в феврале.
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