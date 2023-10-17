Украина впервые применила ракеты ATACMS по российским целям — WSJ

Украине на днях тайно передали ракеты ATACMS, которые она уже применила по российским целям на оккупированных территориях.

Во вторник, 17 августа, Украина запустила ракеты ATACMS по российским силам. Это стало первым случаем, когда оружие, предоставленное США, было применено в Украине.

Об этом пишет издание The Wall Street Journal.

Анонимные источники издания утверждают, что в последние дни Украине тайно передали небольшое количество ракет, которые должны усилить способность Киева наносить дальние удары по российским силам во время важного этапа контрнаступления.

Решение США отправить Украине ATACMS готовилось давно, пишет издание. Украина неоднократно заявляла, что ракеты важны для ее военного плана. Они предоставляют необходимую дальность для поражения целей за линией фронта на контролируемой Россией территории Украины.

Пока известно, что ракеты ATACMS, которые получила Украина, имеют дальность около 160 км. Это ракеты класса "земля-земля", которые могут поражать далеко за российскими рубежами и которые можно запускать из установок "Himars", которые США ранее передали Украине.

По информации WSJ, именно ракетами ATACMS Украина нанесла мощный удар по временно оккупированным Луганску и Бердянску. По словам россиян, эта атака стала одной из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

склад боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

"Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Детонация в Луганске длилась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибшими и ранеными. Тела до сих пор достают из-под завалов", — добавили в ССО.

Напомним, ранее сообщалось, что США готовы быстро отправить Украине ракеты большой дальности ATACMS, когда президент Штатов Джо Байден официально примет такое решение.

Тогда американские политологи утверждали, что политический вопрос передачи Украине дальнобойных ракет ATACMS президент США Джо Байден принял уже давно. Однако официального объявления так и не последовало.

В свою очередь, в Украине уверяли, что ВСУ не будут применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по территории России, а только для защиты собственных земель.

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