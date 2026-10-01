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- Украина
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Украина впервые применила собственную тактическую баллистическую ракету FP-7: Зеленский показал видео
Президент Зеленский показал запуск первой украинской тактической баллистики FP-7.
Силы обороны Украины впервые успешно применили в бою новую отечественную тактическую баллистическую ракету FP-7.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, обнародовав соответствующие видеокадры.
«Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат», — написал глава государства.
Зеленский пообещал, что дальше состоится запуск таких ракет в серийное производство.
На опубликованном видео зафиксирован запуск новой ракеты. Детали относительно точных технических характеристик, дальности поражения и конкретной цели, по которой отработала FP-7, пока не разглашаются.
Напомним, что у Украины до сих пор не было собственной баллистической ракеты.
Нардеп Ярослав Железняк проанализировал публичную информацию, обнаружив более 60 заявлений об украинской баллистике с 2023 года и по сей день.
В июле этого года Владимир Зеленский заявил, что Украина близка к созданию собственных баллистических ракет и значительно нарастила производство оружия.
Однако через месяц президент Зеленский рассказал, что тормозит украинскую баллистику.
Также в августе украинская компания Fire Point заверила, что завершила наземный этап испытаний баллистической ракеты и готовится к применению для ударов по территории России.