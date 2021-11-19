Украина впервые примет участие в военно-морских учениях НАТО

Обучение предварительно планируют провести с 31 января по 8 февраля.

Военно-морские силы Вооруженных сил Украины впервые примут участие в военно-морских учениях НАТО "Dynamic Move – 2022", которые будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия.

Об этом сообщила пресс-служба Военно-морских сил ВСУ.

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В Одессе состоялась конференция по планированию концепции командно-штабного обучения НАТО "Dynamic Move-2022", в ходе которой участники предварительно обсудили время и место проведения учений, подготовительные цели и перечень стран, которые будут приглашены к участию, проект сценария и систему управления вовлеченными в них силами. .

"Было определено, что противоминные учения "Dynamic Move – 2022" будут ориентировочно проходить с 31 января по 8 февраля в Остенде, Бельгия. Но все зависит от эпидемиологической ситуации, ведь в прошлом году также происходило планирование учений этой серии, однако в связи с пандемией их не провели ", — объяснил старший офицер командования подготовки командования ВМС ВС Украины капитан 2 ранга Артем Матвиенко."

В ВМС отмечают, что учения будут проводиться с целью отработки действий многонационального штаба по управлению морскими противоминными силами НАТО. Кроме того, планируется укрепить командный состав международной специальной группы для проведения комплекса операций по разминированию.

Прессслужба сообщает, что в обучении примут участие представители стран-членов НАТО. Украина и Марокко присоединятся к "Dynamic Move – 2022" как наблюдатели.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в Берлине во время семинара "Дискуссии вокруг НАТО – 2021" Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия стягивает к украинской границе войска. Североатлантический Альянс постоянно проводит мониторинг действий РФ в Донбассе. В НАТО призвали Россию прекратить эскалацию и снизить напряжение на границах с Украиной.

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