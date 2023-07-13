Украина впервые сформировала фундамент безопасности на пути в НАТО — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение к народу после саммита НАТО, состоявшегося в Вильнюсе 11-12 июля. Он отметил, что украинская делегация возвращается домой с хорошим результатом для государства и воинов – с усилением ПВО, ракетами, бронетехникой и артеллерией.

Об этом информирует пресс-служба Офиса президента Украины.

"Очень важно: впервые за время независимости мы сформировали фундамент безопасности для Украины на пути в НАТО. Это конкретные гарантии безопасности, подтверждающие топ-7 демократий мира. Никогда раньше у нас не было такой основы безопасности, и это уровень "Большой семерки". На этом фундаменте построим новую, юридически обязательную архитектуру двусторонних договоров безопасности с сильнейшими", — заявил Зеленский.

После двух дней саммита Украина убрала какие-либо сомнения и двусмысленности относительно того, будет ли она в НАТО. Никогда раньше слова "вы равны среди равных" для Украины от других членов НАТО еще не звучали действительно содержательно, подчеркнул президент.

"Сейчас все понимают: это факт. Равны среди равных. И мы обязательно утвердим этот факт нашей победой. И вступлением в НАТО. Когда-то хозяева России очень хотели иметь свой шлагбаум перед дверью НАТО. Мы оставили эту российскую амбицию на маргинесе европейской истории — за забором нашего единства в Европе и – шире – в свободном мире", — сказал Зеленский.

Президент поблагодарил участников саммита за поддержку и помощь Украине.

Ранее мы сообщали, что Зеленский ожидает победы Украины в войне против РФ до следующего саммита НАТО, который должен пройти в США в середине 2024 года.