Дрон-перехватчик Sting / © dev.ua

Украинские войска впервые успешно использовали дрон-перехватчик Sting для сбития российских реактивных дальнобойных беспилотников.

Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), это свидетельствует об усилении усилий Украины в сфере технологических инноваций по противодействию российским кампаниям ударов ракетами и дронами.

Об успешном применении новой технологии сообщил 30 ноября украинский волонтер Сергей Стерненко, отметив, что в ночь с 29 на 30 ноября украинские силы впервые успешно сбили несколько реактивных ударных беспилотников «Герань-3» с помощью дронов-перехватчиков «Стинг» отечественного производства.

Что известно о «Герань-3»

Дроны «Герань-3» имеют меньшую дальность полета, чем типичные «Герани», но способны развивать более высокую скорость и могут легче маневрировать , чтобы обходить системы противовоздушной обороны.

Россия использует пакеты, включающие Герань-3, для ударов с конца июня 2025 года.

Sting усиливает ПВО

Производитель дронов Sting — компания Wild Hornets — еще в сентябре 2025 года отмечала, что украинские силы достигли показателей перехвата на уровне 60-90% против типичных российских дронов «Герань-2» и «Гербера».

Компания также сообщала, что работает над увеличением скорости перехватчиков Sting именно для противодействия российским реактивным дронам, таким как «Герань-3».

Заключение Института изучения войны

Украинская промышленность продолжает активно внедрять инновации и производить дроны-перехватчики и новые системы ПВО, а также модифицировать и адаптировать системы противовоздушной обороны, предоставленные союзниками.

Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.