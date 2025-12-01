- Дата публикации
-
- Украина
- 124
- 2 мин
Украина впервые успешно применила дрон-перехватчик Sting против российских реактивных БПЛА — ISW
В ночь на 30 ноября украинские перехватчики впервые сбили несколько российских беспилотников «Герань-3» с реактивным двигателем.
Украинские войска впервые успешно использовали дрон-перехватчик Sting для сбития российских реактивных дальнобойных беспилотников.
Как отмечается в отчете Института изучения войны (ISW), это свидетельствует об усилении усилий Украины в сфере технологических инноваций по противодействию российским кампаниям ударов ракетами и дронами.
Об успешном применении новой технологии сообщил 30 ноября украинский волонтер Сергей Стерненко, отметив, что в ночь с 29 на 30 ноября украинские силы впервые успешно сбили несколько реактивных ударных беспилотников «Герань-3» с помощью дронов-перехватчиков «Стинг» отечественного производства.
Что известно о «Герань-3»
Дроны «Герань-3» имеют меньшую дальность полета, чем типичные «Герани», но способны развивать более высокую скорость и могут легче маневрировать, чтобы обходить системы противовоздушной обороны.
Россия использует пакеты, включающие Герань-3, для ударов с конца июня 2025 года.
Sting усиливает ПВО
Производитель дронов Sting — компания Wild Hornets — еще в сентябре 2025 года отмечала, что украинские силы достигли показателей перехвата на уровне 60-90% против типичных российских дронов «Герань-2» и «Гербера».
Компания также сообщала, что работает над увеличением скорости перехватчиков Sting именно для противодействия российским реактивным дронам, таким как «Герань-3».
Заключение Института изучения войны
Украинская промышленность продолжает активно внедрять инновации и производить дроны-перехватчики и новые системы ПВО, а также модифицировать и адаптировать системы противовоздушной обороны, предоставленные союзниками.
Напомним, ночью 29 ноября РФ ударила по Киеву дронами и ракетами. Есть погибшие и пострадавшие.