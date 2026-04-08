Украина впервые в мире подорвала мост дронами: как уничтожили ключевую переправу РФ (видео)
Силы обороны разрушили мост Конка в Херсонской области уникальным методом.
Украинские военные через два месяца провели уникальную операцию и уничтожили дронами важный мост Конка на оккупированной части Херсонщины.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Детали спецоперации и уязвимость конструкции
Отмечается, что эта миссия стала первым случаем в истории, когда мостовое сооружение удалось разрушить путем точечной доставки взрывчатки дронами. Мост Конка обеспечивал логистическую связь между левым берегом Днепра и речными островами, с которых русские войска регулярно обстреливали жилые кварталы Херсона. Долгое время попытки уничтожить объект с помощью авиабомб и ракетных систем HIMARS не давали результата из-за высокой прочности внешних конструкций сооружения.
Ключевую роль в планировании атаки сыграла ошибка российского военнослужащего, обнародовавшего в соцсетях собственное фото непосредственно под стойками моста. Это изображение позволило украинским инженерам идентифицировать конструктивные уязвимости и разработать специальный 50-килограммовый кумулятивный заряд для точечного удара.
Технические особенности использования БПЛА
Отмечается, что для реализации плана украинские военные использовали британский дрон Malloy T-150. В течение 60 дней беспилотник совершил 30 вылетов, суммарно доставив в критические точки опоры 1,5 тонны взрывчатки. Каждый заряд опускали на тросе прямо на обнаруженные слабые места конструкции. Финальную точку в разрушении объекта поставил ракетный удар, обрушивший уже поврежденное сооружение.
Эффективность миссии обеспечили технические характеристики Malloy T-150: защита от радиоэлектронной борьбы (GPS-глушение), низкий уровень шума и отсутствие теплового следа от электродвигателя. Это позволило аппарату приближаться к мосту незамеченным для русских систем ПВО и наблюдения.
Разрушение моста существенно усложнило логистику оккупационных войск на юге. Хотя Россия продолжает удерживать острова на Днепре, поставки личного состава и боеприпасов теперь возможны только с помощью лодок. Такой способ транспортировки делает российские логистические цепи значительно более уязвимыми для атак украинских подразделений ударных дронов.
Напомним, ночь на 8 апреля стала настоящим испытанием для логистики и обороны российских солдат. Силы обороны Украины с помощью ударных БПЛА совершили масштабную атаку на военные объекты во временно оккупированном Крыму, Луганске, Мелитополе и территории РФ.
Несмотря на это, аналитики зафиксировали продвижение российских войск в Покровском районе.
Между тем войска агрессорки России пытаются пересечь реку Жеребец на Купянско-Лиманском направлении. Впрочем, действия россиян не оказывают существенного влияния на ситуацию.