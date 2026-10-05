Украина все ближе к вступлению в ЕС: могут открыться еще два кластера переговоров

Украина может открыть еще два кластера переговоров с ЕС / © Unsplash

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На следующей неделе Украина и Молдова могут сделать очередной шаг к евроинтеграции и членству в Европейском Союзе, в частности, начать переговоры по двум новым кластерам.

Об этом заявила европейский комиссар по вопросам расширения ЕС Марта Кос по итогам заседания Совета ассоциации Молдова — ЕС, пишет «Суспільне».

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Относительно вступления Украины в ЕС могут открыть два переговорных кластера

Предпосылкой для этого является решение украинских законодателей. В начале октября 2026 года в Верховную Раду внесли законопроект по обеспечению образовательных прав национальных меньшинств и коренных народов.

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Именно принятие документа является ключевым требованием Будапешта для разблокирования переговорных блоков.

«Мы очень хорошо осведомлены о процедурах в Верховной Раде, но надеемся, что закон пройдет Раду. Как только это произойдет, конечно, государствам-членам придется ускорить процедуру, но да, возможно, что мы откроем следующие два кластера для Молдовы и Украины на следующей неделе во время IGC (межправительственной конференции, — ред.) Мы надеемся открыть еще два кластера для Молдовы очень скоро. И все — до конца года», — заявила Кос.

Евроинтеграция Украины: последние новости

Напомним, Украина продолжает переговоры с Венгрией по разблокированию движения в Европейский Союз. По словам министра иностранных дел Андрея Сибиги, между странами сохраняется позитивная дипломатическая динамика и конструктивный диалог, в частности, благодаря сотрудничеству с представительницей Венгрии Анитой Орбан.

Хотя Будапешт ранее блокировал утверждение результатов скрининга переговорных кластеров ЕС и отказывался от участия в инициативе «Карпатская восьмерка», впоследствии стороны урегулировали недоразумения и Венгрия выразила готовность рассмотреть участие в этой региональной форме сотрудничества.

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Для окончательного разрешения спорных вопросов в Верховной Раде готовят важные законодательные инициативы по национальным меньшинствам и образованию. Разработанный законопроект, который будет касаться всех нацменьшинств на территории Украины, хотят рассмотреть на специальной сессии парламента.

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