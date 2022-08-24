"Украина всегда была, есть и будет свободной" — Резников поздравил украинцев с Днем Независимости

Министр обороны подчеркнул, что сегодняшняя годовщина Независимости нашего государства самая сложная, но бесспорно – самая ценная.
Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил украинцев с годовщиной Независимости.
Соответствующий пост министр опубликовал в Facebook.
"Сегодняшняя годовщина Независимости нашего Государства самая сложная, но бесспорно – самая ценная. Независимость рождается в тяжелой борьбе. И наша борьба все еще продолжается. Однако все мы, весь мир, знает наверняка одно – мы победим врага. И я благодарю каждого защитника и каждую защитницу, каждого медика, полицейского, нацгвардейца, пограничника, железнодорожника, агрария, волонтера, студента –весь Украинский народ, который объединился в эти трудные времена и на своем фронте делают все ради нашей победы. Кобзарь завещал: Боритесь – поборете! Да, мы поборем это нашествие. Без сомнения. Победа за нами, потому что мы – вместе! Мы – свободны! Мы – независимы! Мы – Украина!, — говорится в сообщении.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости. Он записал видеообращение в центре Киева.
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