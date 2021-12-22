Украина вслед за ЕС может сократить срок действия COVID-сертификата: когда будет принято решение

Украина вслед за ЕС может сократить срок действия COVID-сертификата: когда будет принято решение

У представителей Минздрава уже было совещание с европейскими специалистами по этому внедрению.

В Украине размышляют о том, чтобы сократить срок действия COVID-сертификата, как это уже сделали страны Европейского Союза. Принятие решения состоится после 10 января 2022 года.

Об этом в комментарии Укринформу рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По ее словам, сегодня, 22 декабря, представители министерства имели совещание с европейскими специалистами. Сейчас в ведомстве ожидается официальное решение от стран ЕС, и далее таким же образом планируется внедрение этого решения и в Украине.

"Его должна рассмотреть Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунизации, и далее она должна быть одобрена на заседании штаба по вакциноуправляемым инфекциям Минздрава, и соответственно будет нормативно урегулирована постановлением правительства", — рассказала Карчевич.

Также она рассказала, как это может повлиять на людей, уже имеющих цифровые сертификаты после полного курса вакцинации. Она объяснила, если говорить о сокращении срока действия с 365 дней до 270, то для людей, которые поедут с таким сертификатом в страны ЕС, они будут действительны, но в пределах срока годности, который будет определен на уровне стран ЕС.

Она добавила, что если у гражданина срок действия сертификата COVID, полученного после второй дозы прививки, составит более 270 дней, то человек может пересечь границы стран ЕС в пределах тех ограничений, которые установлены на уровне каждой отдельной страны.

Напомним, Еврокомиссия снизила срок действия COVID-сертификатов для путешествий. С 1 февраля 2022 года вместо 12 месяцев он будет действителен в течение 9 месяцев (270 дней) после последней прививки.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua

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