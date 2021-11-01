Украина — вторая в мире по суточной смертности от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии жертвами COVID-19 уже стало более 68 тысяч украинцев.
Украина на данный момент вторая в мире по суточной смертности от коронавируса.
Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 1 ноября.
Так, за предыдущий период больше всего больных выявили в Великобритании, России и Соединенных Штатах. В частности, в Британии зафиксировали более 41 тысячи, в России – почти 40 тысяч и в Америке – более 26 тысяч новых инфицирований.
А вот антирекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции в Европе возглавила Россия. На втором месте – Украина, а на третьем – Румыния.
За минувшие сутки в нашей стране инфицировались почти 14 тысяч человек, умерли почти 300 украинцев, на прошлой неделе суточная смертность превышала цифру в 500. Больше всего смертей за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской области — 52, Запорожской — 45 и Киеве — 39.
Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев – 495 случаев;
- Винницкая область – 298 случаев;
- Волынская область – 397 случаев;
- Днепропетровская область – 867 случаев;
- Донецкая область – 322 случая;
- Житомирская область – 827 случаев;
- Закарпатская область – 118 случаев;
- Запорожская область – 895 случаев;
- Ивано-Франковская область – 344 случая;
- Киевская область – 396 случаев;
- Кировоградская область – 74 случая;
- Луганская область – 110 случаев;
- Львовская область – 1166 случаев;
- Николаевская область – 864 случая;
- Одесская область – 1281 случай;
- Полтавская область – 259 случаев;
- Ровенская область – 455 случаев;
- Сумская область – 573 случая;
- Тернопольская область – 398 случаев;
- Харьковская область – 1227 случаев;
- Херсонская область – 828 случаев;
- Хмельницкая область – 693 случая;
- Черкасская область – 270 случаев;
- Черновицкая область – 424 случая;
- Черниговская область – 355 случаев.
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