Украина — вторая в мире по суточной смертности от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

Украина — вторая в мире по суточной смертности от коронавируса: в каких регионах ситуация самая плохая

С начала пандемии жертвами COVID-19 уже стало более 68 тысяч украинцев.

Украина на данный момент вторая в мире по суточной смертности от коронавируса.

Также читайте Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 1 ноября

Об этом рассказали в эфире "Сніданку з 1+1" 1 ноября.

Так, за предыдущий период больше всего больных выявили в Великобритании, России и Соединенных Штатах. В частности, в Британии зафиксировали более 41 тысячи, в России – почти 40 тысяч и в Америке – более 26 тысяч новых инфицирований.

А вот антирекорд по суточной смертности от коронавирусной инфекции в Европе возглавила Россия. На втором месте – Украина, а на третьем – Румыния.

За минувшие сутки в нашей стране инфицировались почти 14 тысяч человек, умерли почти 300 украинцев, на прошлой неделе суточная смертность превышала цифру в 500. Больше всего смертей за последние 24 часа зафиксировали в Днепропетровской области — 52, Запорожской — 45 и Киеве — 39.

Самое большое количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Одесской (1 281), Харьковской (1 227), Львовской (1 166), Запорожской (895) и Днепропетровской (867) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 495 случаев;

Винницкая область – 298 случаев;

Волынская область – 397 случаев;

Днепропетровская область – 867 случаев;

Донецкая область – 322 случая;

Житомирская область – 827 случаев;

Закарпатская область – 118 случаев;

Запорожская область – 895 случаев;

Ивано-Франковская область – 344 случая;

Киевская область – 396 случаев;

Кировоградская область – 74 случая;

Луганская область – 110 случаев;

Львовская область – 1166 случаев;

Николаевская область – 864 случая;

Одесская область – 1281 случай;

Полтавская область – 259 случаев;

Ровенская область – 455 случаев;

Сумская область – 573 случая;

Тернопольская область – 398 случаев;

Харьковская область – 1227 случаев;

Херсонская область – 828 случаев;

Хмельницкая область – 693 случая;

Черкасская область – 270 случаев;

Черновицкая область – 424 случая;

Черниговская область – 355 случаев.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: почти 14 тысяч новых случаев коронавируса

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку