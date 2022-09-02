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Украина ввела санкции против лживого "гида", проводившего "экскурсию" для МАГАТЭ по Запорожской АЭС

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Украина ввела санкции против лживого "гида", проводившего "экскурсию" для МАГАТЭ по Запорожской АЭС

Фото: .facebook.com/Герман Галущенко

Правительство Украины ввело санкции против советника генерального директора ДК "Росатом", который дезинформировал инспекторов МАГАТЭ во время их визита на Запорожскую АЭС.

Ренат Карчаа, россиянин, советник генерального директора ФГУП "НО РАО (ДК "Росатом") теперь находится в перечне персональных санкций, который сегодня, 2 сентября, был утвержден распоряжением Правительства Украины.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко в Фейсбуке.

"Сегодня — гид на станции, а завтра — санкции. Вчера весь мир наблюдал, как он проводит "экскурсию" для миссии МАГАТЭ на ЗАЭС, дезинформируя на каждом шагу. А сегодня он уже — подсанкционное лицо, которому теперь никто не пожмет руку", – написал Галущенко.

© Associated Press
Фото: Associated Press

Следует отметить, что более 700 физических и юридических лиц, связанных с российской государственной корпорацией "Росатом", находятся в санкционном перечне.

"Каждый, чьими руками ведется эта убийственная война против Украины, должен заплатить свою цену!" – подчеркнул министр энергетики.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что российские оккупанты пытаются превратить миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС в бесплодную экскурсию по станции. Россия делала очень много циничных вещей, чтобы обмануть миссию. В частности, оккупанты не пустили на ЗАЭС журналистов, зато организовали массовку своих пропагандистов.

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