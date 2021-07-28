Украина вводит обязательную самоизоляцию для людей, въезжающих из двух стран: детали

Украина вводит обязательную самоизоляцию для людей, въезжающих из двух стран: детали

Правила пересечения границы Украины усилило правительство.

Украина не только усилила требования для въезда, но и ввела обязательную самоизоляцию для лиц, возвращающихся из России и Индии, где фиксируют значительное распространение опасного индийского штамма "Дельта".

Об этом заявил глава Минздрава Виктор Ляшко на заседании правительства 28 июля.

По словам Ляшко, если граждане провели России или Индии последние 7 дней, они будут обязаны пройти самоизоляцию. Возможность сдать ПЦР-тест и завершить ее досрочно в этой ситуации недоступна.

"Особому контролю подлежат невакцинированные иностранцы и украинцы, прибывшие из РФ и Индии. Если они провели последние семь дней в этих странах, они будут подлежать обязательной самоизоляции или обсервации в течение 14 дней без возможности ее досрочного прекращения", — сказал глава Минздрава.

Следует добавить, что Виктор Ляшко также заявил, что ограничения начнут действовать через 7 дней после опубликования постановления. А для украинцев, которые выехали за границу до момента вступления в силу этого постановления, возвращение домой будет оставаться без помех.

Как известно, 24 июля стало известно о трех случаях заболевания штаммом коронавируса "Дельта" в Львовской области.

А несколькими днями ранее шесть случаев индийского штамма коронавируса , известного как "Дельта", зафиксировали первичным тестированием в Александровской больнице Киева. Диагностировали эту мутацию у людей разного возраста — от 21 до 73 лет.

Между тем накануне в Киеве умер один из шести пациентов, у которого обнаружили новый и опасный штамм коронавируса "Дельта".

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Коронавирус в Украине: в Киеве от "Дельты" скончался один из шести больных в столице с этой мутацией

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