Украина вводит ограничения на ввоз грузов из Венгрии: названная причина

Украина ввела ограничения на импорт животных, продуктов и генетических материалов из этой страны.

В Украине приняты меры предосторожности из-за распространения ящура в Венгрии. Теперь запрещен импорт животных и продукции животного происхождения с пораженных территорий, чтобы не допустить распространения вируса в стране.

Об этом сообщила Государственная служба Украины по безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Украина ввела ограничения на импорт из Венгрии после официального подтверждения вспышки ящура Всемирной организацией здравоохранения животных (WOAH) и ЕС. Госпродпотребслужба запретила ввоз животных, продуктов животного происхождения и генетического материала.

Для защиты страны от распространения ящура в Украину введен запрет на импорт животных, генетического материала и продуктов животного происхождения из Венгрии. Инфекция может быть опасна даже для здоровых животных, находящихся на стадии инкубации.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Венгрии заявили о приостановке поставок нефти из России

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