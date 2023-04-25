Украина вводит в заблуждение РФ перед контрнаступлением: Politico проанализировало, где могут ударить ВСУ

Украина сбивает Россию с толку, посылая ей ложные сигналы накануне контрнаступления своих Вооруженных Сил.

Об этом говорится в материале Politico.

"В преддверии долгожданного контрнаступления, до которого остались считанные недели — скорее всего, середина мая, если земля будет достаточно сухая, или, возможно, в начале июня — Украина посылает столько ложных сигналов, сколько может, чтобы запутать Россию, когда и где она нанесет удар", — говорится в материале.

Издание подчеркнуло, что журналистам уже запрещено посещать отдельные участки фронта в Украине. Журналисты считают, что больше всего оккупанты опасаются удара на юге, потому что успех там действительно заставит Украину вскоре нацелиться на Крым.

Журналисты рассуждают, что Россия больше всего боится наступления ВСУ на юге – из Херсона и Запорожья – или обоих, в направлении Мариуполя, Бердянска, Мелитополя и Токмака с целью разрезания так называемого сухопутного моста, соединяющего материковую Россию и оккупированные ею южные украинские территории через Крымский перешеек, аннексированный Москвой в 2014 году.

"Успех там (на юге – ред.) действительно заставит Украину атаковать Крым вскоре после этого – то, за что громко выступают генералы США в отставке Бен Годжес и Дэвид Петреус. В последних интервью Годжес сказал, что, по его мнению, Крым является ключом к прекращению войны колоссальным военным поражением России, и недавно также сказал, что "этим летом следует поддержать украинские силы в их попытках вернуть Крым, что приведет к полному краху кампании России".

Российские войска в последние недели укрепляли Запорожскую область и строили оборону, они также укрепляли оборону на севере Крыма в течение месяцев.

Многие аналитики считают, что бой за Бахмут в Донецкой области заставил Россию ослабить свою оборону в других местах – и именно к этим "пробелам", скорее всего, будут направляться украинские силы.

В дополнение ко всем этим возможностям, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр на прошлой неделе пыталась "посеять еще больше путаницы", уменьшая идею единственного большого украинского удара, предположив, что "некорректно говорить узко о контрнаступлении".

Украина, безусловно, имеет много альтернатив вдоль линии фронта, но большинство военных аналитиков все еще соглашаются, что один серьезный удар – наиболее вероятный сценарий, поскольку у страны нет достаточно танков и брони.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба просит ЕС ускориться, потому что контрнаступление задерживается из-за неопределенности, кто будет производить Украине снаряды.

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