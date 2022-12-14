Украина выдала России священника УПЦ МП в рамках обмена пленными – разведка

Украина в рамках обмена пленными 14 декабря передала России священника УПЦ МП, получившего приговор за государственную измену.

Об этом представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в эфире телемарафона "Единые новости".

Об этом факте Юсов сказал, рассказывая об интересной детали обмена гражданина США, которого РФ передала Украине.

Также читайте Поддержка мобилизации в РФ и обвинения НАТО: что нашла СБУ во время обысков УПЦ МП во Львове

"Гражданин США — это активист, который оставался в Херсоне, и был незаконно арестован оккупационными властями. Могу интересную деталь сообщить. Сегодня россияне в своих телеграмм-каналах сообщили, что они забрали к себе священника УПЦ МП, который в Украине получил приговор за государственную измену. Скажу, что не без его помощи в этом контексте вернулся сегодня и гражданин США в Украину, и может вернуться домой", – рассказал представитель украинской разведки.

Отметим, что российские паблики распространяют видеозапись с упомянутым священником, которую зовут Андрей Павленко, сразу после передачи его российской стороне. На кадрах настоятель Лисичанского храма лично благодарит за свое "освобождение" владельца ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина, российских оккупантов и называет Луганск российской территорией.

Добавим, что этим священником может быть один из служителей храма в Лисичанске Луганской области, который работал на оккупантов и был приговорен за это к 12 годам лишения свободы.

Напомним, Украина и Россия провели 14 декабря очередной обмен пленными, в рамках которого домой возвращаются 64 бойца ВСУ, а также гражданин США Мурекези Суэди, помогавший украинцам.

Церковь на службе Кремля: реально ли избавиться от УПЦ МП навсегда - "Ночная стража"

Читайте также: