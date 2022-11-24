Украина выходит из тьмы: как на Львовщине и Одесчине побеждают отсутствие электричества

В областях были введены графики почасовых и аварийных отключений. Есть проблемы со связью.

Из-за разрушительных обстрелов во Львовской области иметь электроэнергию одномоментно пока может только треть населения. Остальные — без света.

О ситуации из-за попадания в объект критической инфраструктуры сообщили корреспонденты ТСН.

Ситуация с электричеством во Львовской области

"Некоторые жители могут возмущаться, что некоторые дома имеют напряжение, а некоторые не имеют, это связано с тем, что объекты критической инфраструктуры не имеют прямого питания, а от них еще параллельно питаются потребители", — рассказывает технический директор "Львовоблэнерго".

Но львовяне ищут возможность работать. В кафе и магазинах подключают генераторы.

"Выкручиваемся с помощью генератора. Все не можем подключить, но варим фильтр кофе, газовая плита работает, можем приготовить какой-нибудь теплый завтрак", — рассказывает владелица кофейни Оксана Бедрий.

Во Львовской области развернули около полусотни "Пунктов незламности", а также в самом городе действует 18 пунктов обогрева, которые тоже питаются благодаря дизельгенераторам. Вот один из них. Жители работают за ноутбуками, заряжают гаджеты, также можно выпить чай, кофе или перекусить.

Во Львове школы и садики работают, и в случае, если электроснабжение не будет целые сутки, работу приостановят. В городе не работает 80% светофоров, на сложных перекрестках есть регулировщики. Львов – без электричества, но с уверенностью, что зиму перезимуем.

Электроснабжение в Одесской области

В Одессе до сих пор темно. Свет есть разве что у 10% горожан, но это критическая инфраструктура. В частности, больницы, а также дома с ними на одной линии. Остальные дома пока без электричества. Водоснабжение в городе уже возобновлено. Тепло тоже есть в большинстве домов.

Чтобы снизить нагрузку на энергосистему, в городе не работает электротранспорт. Накануне обесточенные трамваи и троллейбусы остановились. Водители остались в прохладных салонах. Одесситы носили им горячие напитки, еду, даже теплые вещи. Тех горожан, у кого еще нет отопления, приглашают в "Пункты незламности". Имеются горячий чай и розетки.

"Уже вторые сутки сюда идут люди. Их очень много. Пункты будут работать столько, сколько это будет нужно", — говорит спикер ГУДСНС Одесчины Марина Мартыненко.

Приглашают к себе кофейни и магазины, работающие на генераторах. Чтобы зарядить гаджеты, люди становятся в большие очереди, технику удается зарядить разве что частично.

В городе наблюдаются большие проблемы со связью. Надо искать место, где можно поймать сигнал. Но горожане говорят, что готовы испытывать неудобства и на террористический шантаж России не поддадутся.

Полиция усиливает патрулирование, особенно в темное время суток. В часы пик на перекрестках стоят регулировщики.

Напомним, в Украине возобновлено электроснабжение всех объектов критической инфраструктуры: больниц, водоканалов. Идет постепенное подключение жилых домов.

Читайте также: