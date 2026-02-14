Кремль / © pixabay.com

Украина вынуждена постоянно доказывать Соединенным Штатам и европейцам, что действия России имеют признаки геноцида и требуют жесткого международного ответа.

Об этом в эфире Эспрессо рассказал политик и дипломат Роман Бессмертный.

«Если мы внимательно или даже вскользь пересмотрим международное гуманитарное право, то, что сейчас совершает Москва и ее царь, является грубым нарушением норм международного права и военным преступлением», — подчеркнул он.

По словам дипломата, речь идет о преступлениях, не имеющих срока давности и преследуемых международным правом.

«Запрещено бить по энергетическим объектам, объектам коммунального хозяйства, осуществляющим жизнеобеспечение. Речь идет о больницах, школах, детских садах, водоканалах, энергообеспечении, водоотводе и так далее. Это признаки геноцида, потому это преступление», — объяснил Бессмертный.

Он подчеркнул, что Украина вынуждена действовать сразу по двум направлениям: восстанавливать критическую инфраструктуру и одновременно доказывать партнерам преступный характер действий России.

«В нынешней ситуации необходимо, с одной стороны, восстанавливать эти вещи и на это тратить усилия, просить помощи. А с другой — объяснять, в том числе Вашингтону и Европе, что то, что делает сейчас Москва и московский царь, является геноцидом», — отметил дипломат.

Он подчеркнул, что международное гуманитарное право прямо запрещает удары по объектам, обеспечивающим элементарную жизнедеятельность гражданского населения.

Отдельно Бессмертный акцентировал, что атаки на гражданскую инфраструктуру и жилые дома являются военными преступлениями и должны влечь жесткий ответ международного сообщества.

«Удары по гражданской инфраструктуре, по жилым домам категорически запрещены гуманитарным правом. Поэтому необходимо максимально объяснять, в том числе Брюсселю, что в ответ должны быть совершены жесточайшие действия в рашистский режим военного, потому что это военные преступления», — подчеркнул он.

По словам дипломата, это также означает необходимость смены акцентов в переговорном процессе. Украина должна настаивать на четких предпосылках любого диалога и доносить эту позицию партнерам.

«Украина и в вопросах военной и военной тактики, и в вопросах переговорного процесса должна изменить ударения. Сущность переговоров обязательно должна иметь наличие предпосылок их ведения. Это необходимо объяснять, в том числе и Вашингтону», — подытожил Бессмертный.

Ранее сообщалось, что Россия намеренно провоцирует гуманитарную катастрофу в украинских городах. Обстрелы энергетики, похищение детей и другие преступления противника являются частью спланированного геноцида.

Мы ранее информировали, что российский государственный пропагандистский ресурс РИА Новости открыто призвал к геноциду украинцев.