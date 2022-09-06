Украина выполнила один из важных критериев для начала переговоров по вступлению в ЕС

Рада выполнила один из критериев, которые Украине необходимо выполнить для начала переговоров по вступлению страны в ЕС.
Речь идет об упрощении порядка предоставления информации, необходимой для проведения финансового мониторинга.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.
"Рада выполнила один из критериев, которые Украине нужно выполнить для начала переговоров о вступлении в ЕС: "5. обеспечить соответствие законодательства о борьбе с отмыванием денег стандартам Группы финансовых мер (FATF)", — написал Железняк.
По его словам, Рада 245 голосами приняла решение об "упрощении представления информации о конечных бенефициарных владельцах и структуре собственности юридическими лицами и создании системы методологической помощи юридическим лицам при определении конечных бенефициарных владельцев и структуры собственности".
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль доложил о том, на каком этапе находится Украина по интеграции в Евросоюз. Не мешая войне, Украина реализует свои амбиции стать членом Евросоюза.
Читайте также:
- "Украина и ЕС подписали сразу пять соглашений, приближающих страну к вступлению в Евросоюз" — Шмыгаль
- "Мы не боимся решений Путина": еврокомиссар ответил на выходки России по "Северному потоку-1"
- "Гарантия свободы для всех украинцев": Зеленский провел совещание по евроинтеграции Украины