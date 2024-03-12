Украина выполнила рекомендации Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС — Стефанишина

Украина уже выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС.

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Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Интерфакс-Украина.

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. 12,13 и 14 Европейская комиссия должна принять решение. Прежде утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение или предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", — сказала Стефанишина.

Кроме того, она заявила, что правоохранительный комитет Верховной Рады одобрил последний законодательный акт для выполнения рекомендаций по лоббизму.

Также были одобрены изменения в административное законодательство — они вводят ответственность за нарушение законодательства о лоббировании, которое было принято ранее.

Напомним, ранее сообщалось, что Фон дер Ляен сделала громкое заявление об оборонном союзе и поддержке Украины.

Кроме того, мы ранее информировали, что ЕС хочет перевести свою оборонную промышленность в "режим военной экономики".

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