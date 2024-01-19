Дополнительные рекомендации Евросоюза: сколько их уже выполнила Украина

Европейский предоставил Украине четыре дополнительных рекомендации, которые ускорят вступление в ЕС. Наше государство выполнило уже три из них.

Об этом на своей странице в соцсети написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Украина уже выполнила три из четырех дополнительных рекомендаций Европейского Союза. Четвертая — правительственный законопроект о лоббировании, который Верховная Рада уже приняла в первом чтении. Эти дополнительные рекомендации ЕС по усилению институтов и трансформации законов в соответствии с европейскими правилами Украина получила в ноябре прошлого года", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Он также добавил, что не дожидаясь решения европейских партнеров, правительство нашего государства запустило так называемый селф-скрининг украинского законодательства на соответствие европейскому.

"И 17 января уже Еврокомиссия поддержала решение начать скрининг украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки. Также в этом году правительство одобрит Национальную программу адаптации законодательства Украины к праву Европейского Союза. Сосредотачиваем ресурсы и энергию, чтобы максимально быстро быть готовыми к вступлению в ЕС", — подчеркнул премьер-министр.

Напомним, что Зеленский ответил, когда может закончиться война и от чего это зависит.

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