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Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС – Шмыгаль

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
82
Время на прочтение
1 мин
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Украина выполнила все рекомендации по переговорам о вступлении в ЕС – Шмыгаль

Фото: Associated Press

Назначение директора НАБУ завершило формирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что после назначения директора Национального антикоррупционного бюро, Украина выполнила все семь рекомендаций Еврокомиссии, которые были определены при получении статуса кандидата. Это может дать старт переговорам по вступлению в Евросоюз.

Об этом премьер-министр написал в Telegram.

"Теперь Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС, которые были определены при получении статуса кандидата. Это демонстрирует нашу целенаправленность уже в этом году перейти к началу переговоров о вступлении", — говорится в сообщении.

Шмыгаль добавил, что назначение директора НАБУ завершило формирование антикоррупционной инфраструктуры Украины.

Напомним, правительство назначило Семена Кривоноса директором Национального антикоррупционного бюро.

Президент Европарламента Роберта Мецола во время визита во Львов заявила, что переговоры по вступлению Украины в Евросоюз могут начаться уже в этом году.

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Дата публикации
Просмотры
82
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