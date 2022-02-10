Украина выразила решительный протест РФ из-за блокирования судоходства в Черном и Азовском морях

Действия Москвы являются частью гибридной войны и недопустимы.

Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест России из-за заявления о блокировании части акватории Черного моря, Азовского моря и Керченского пролива.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

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В МИД заявили, что беспрецедентная по охвату площадь проведения маневров практически делает невозможным судоходство в обоих морях.

"Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с решением Российской Федерации о блокировании части акватории Черного и Азовского морей и Керченского пролива под предлогом проведения военно-морских учений", — говорится в сообщении.

МИД подчеркнул, что речь идет о существенном и необоснованном усложнении международного судоходства, прежде всего торгового. Это может вызвать сложные экономические и социальные последствия, в первую очередь для портов Украины. Такие действия государства-агрессорки, как отметили в украинском министерстве, являются частью гибридной войны и недопустимы.

"Подобные агрессивные действия Российской Федерации как часть ее гибридной войны против Украины недопустимы. Они демонстрируют неприкрытое пренебрежение нормами и принципами международного права, в частности Устава ООН, резолюций Генеральной ассамблеи ООН и Конвенции ООН по морскому праву", — говорится в сообщении.

В МИД добавили, что Украина будет работать совместно с партнерами, прежде всего странами Черноморского региона, для того чтобы такие действия российской стороны получили надлежащую оценку и ответ.

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