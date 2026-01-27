ТСН в социальных сетях

Украина
85
1 мин

Украина вышла еще из одного соглашения СНГ: указ Зеленского

Речь идет о международном документе, заключенном 20 марта 1992 года в Киеве.

Заседание лидеров стран СНГ

Заседание лидеров стран СНГ / © president.gov.by

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества Независимых Государств.

Соответствующий указ был обнародован на официальном сайте главы государства.

В тексте документа отмечается, что решение принято в соответствии с Конституцией Украины, национальным законодательством и нормами международного права.

«В соответствии с пунктом 3 части первой статьи 106 Конституции Украины, руководствуясь статьей 24 Закона Украины О международных договорах Украины и статьей 56 Венской конвенции о праве международных договоров, постановляю: выйти из Соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств — участников Содружества 2 года в Киеве», — говорится в указе президента.

Согласно документу, Министерству иностранных дел Украины поручили официально уведомить депозитария соглашения о выходе Украины из этого международного договора.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества независимых государств.

Мы ранее информировали, что Украина вышла из соглашения и двух протоколов СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения.

85
