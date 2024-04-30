Украина вышла из соглашения и двух протоколов СНГ: о каком "сотрудничестве" идет речь

Осуществлено из-за коренного изменения обстоятельств.
Украина вышла из соглашения и двух протоколов СНГ о сотрудничестве в области здравоохранения населения.
Об этом говорится в сообщении постоянного представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука со ссылкой на соответствующее решение, принятое на заседании КМУ.
"Сделано в связи с коренным изменением обстоятельств, выход Украины из Соглашения о сотрудничестве в области здравоохранения населения, совершенное 26.06.1992 в Минске", — говорится в сообщении.
Более того, Украина уже оставила Протокол о внесении изменений и дополнений в Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения населения от 26 июня 1992, совершенного 18.09.2003 в Ялте, и Протокол о внесении дополнения в Соглашение о сотрудничестве в области здравоохранения населения от 26 июня. 1992, совершенный 25.11.2005 в Москве.
Напомним, что Украина вышла также из соглашения об обеспечении единства измерений времени и частоты, которое в Бишкеке в 1992 году заключили правительства РФ и ряда стран, находившихся в составе СССР.
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