Украина вышла из трех соглашений со странами СНГ: что известно

Правительство во время заседания приняло решение о расторжении еще трех соглашений с СНГ.

Кабинет министров принял решение о выходе Украины еще из трех международных соглашений с государствами-участниками Содружества независимых государств.

Об этом представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук сообщил в Telegram.

"Совершен выход Украины из Соглашения о сотрудничестве государств — участников Содружества Независимых Государств в борьбе с ростом заболеваемости сахарным диабетом, совершенной 14.11.2008 в г. Кишиневе", — проинформировал он.

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В то же время, правительство во время заседания приняло решение о выходе Украины из Соглашения о принципах и порядке выполнения военных перевозок. Данное соглашение было совершено 15 мая 1992 г. в столице Узбекистана городе Ташкент.

Кроме того, по словам должностного лица, был осуществлен выход Украины из Соглашения о профилактике йод-дефицитных состояний среди населения государств-участников Содружества Независимых Государств, которое было подписано в 2001 году в белорусской столице.

Напомним, ранее Украина разорвала важные соглашения с СНГ в сфере космоса.