Украина вышла на неплохие результаты: Кулеба прокомментировал ситуацию с производством боеприпасов

В производстве боеприпасов Украина внутренне вышла на хорошие результаты. Так, создана промышленная мощность, которая может удовлетворять потребности при наличии комплектующих, необходимых для производства снарядов.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает "Интерфакс-Украина".

Процесс уже запущен

Министр выразил надежду, что система производства боеприпасов для Украины заработает. Но следует учитывать, что речь идет о ЕС, где очень много разных норм и процессов.

"По боеприпасам мы вышли внутренне на неплохие результаты. Надо отдать должное команде Александра Камышина и АО "Украинская оборонная промышленность", – сообщил Кулеба.

Он добавил, что ранее МИД в основном был сконцентрирован на поиске снарядов в мире. Однако сегодня добавился не менее важный параллельный трек – поиск комплектующих, необходимых для производства боеприпасов в Украине.

"Мы видим, что создана промышленная мощность, и она может работать и удовлетворять не полностью, но неплохо наши потребности, если будет поставка пороха, смесей и, условно скажем, комплектующих, необходимых для этого", – заявил министр.

Напомним, за полгода Украина изготовила в десять раз больше единиц оружия, чем за весь 2022-й. Речь идет о минометах, пушечных снарядах и боеприпасах.

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