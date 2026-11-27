Уничтоженный корвет «Меркурий» в Ливии / © "Схеми"

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В 2026 году Украина существенно нарастила интенсивность дальнобойных атак по стратегическим объектам России, нанеся больше ударов на расстояние более 500 километров, чем за первые четыре года полномасштабной войны вместе взятые.

Об этом свидетельствуют данные мониторинговой группы ACLED и анализ агентства AFP, опубликованные в строительстве издания The Guardian на 1738-й день войны.

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По подсчетам аналитиков на 20 ноября, в течение 2026 года украинские силы совершили почти 500 результативных атак по целям на большом расстоянии. Большинство ударов пришлось непосредственно на территорию РФ: украинские беспилотники регулярно доставали в Москву, Санкт-Петербург и даже объекты в Сибири. Отдельные цели располагались на расстоянии до 1500 километров, а география сделок вышла далеко за пределы русской границы. В частности, президент Владимир Зеленский подтвердил поражение двух судов у побережья Ливии, в результате чего был утоплен российский военный корабль. Еще в декабре 2025 года мониторы зафиксировали первую подобную атаку Киева в Средиземном море — по нефтяному танкеру так называемого теневого флота РФ у берегов Греции и Ливии.

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Уничтожение российского корвета и грузового судна с военной техникой в ливийском порту Бенгази повлекло дипломатический резонанс, поскольку во время удара погибли двое ливийских военнослужащих. Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после разговора с ливийским коллегой выразил сожаление из-за непреднамеренных последствий инцидента, подчеркнув, что атака была направлена исключительно против Москвы, а Украина не намерена переносить войну на территорию Ливии или какого-либо другого государства.

Параллельно Силы обороны продолжают системно выводить из строя российскую и военную инфраструктуру. По данным украинской военной разведки, очередная ночная атака дронов охватила сразу несколько регионов РФ:

в Краснодарском крае поражен нефтеперерабатывающий завод;

в Башкортостане повреждены нефтяные резервуары компании «Транснефть»;

в Волгоградской области нанесен удар по военному аэродрому «Мариновка».

Кроме того, еще один крупный российский НПЗ вспыхнул и потерпел серьезные разрушения в четверг — всего через несколько недель после предыдущего попадания, которое останавливало его работу.

Комментируя угрозу новых массированных обстрелов Украины, о подготовке которых предупредила разведка, Владимир Зеленский призвал граждан не игнорировать сигналы воздушной тревоги и заверил, что Киев будет отвечать на каждую российскую атаку: «В России должны знать, что мы отстроим свое и дадим отпор на каждый российский удар».

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На фоне успешных ударов Украины по российскому тылу активизировались и международные политические процессы. Президент США Дональд Трамп заявил, что во время переговоров в Китае призвал Владимира Путина прекратить какую-либо военную агрессию против Европы, назвав это шагом к заключению соглашения о завершении войны. В то же время в Брюсселе лидеры ЕС готовятся к решающим бюджетным дебатам: канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз настоял, что все 27 стран-членов Евросоюза должны поддержать предоставление Украине кредита на 45 миллиардов евро на 2027 год, пригрозив заблокировать следующий семилетний бюджет ЕС в случае отсутствия.

Напомним, в ночь на 26 ноября Силы обороны Украины нанесли удары по двум стратегическим объектам на территории России — военному аэродрому «Мариновка» в Волгоградской области и нефтеперекачивающей станции в Башкортостане.

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