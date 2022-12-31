"Украина является настоящим щитом Европы": Резников поздравил граждан с Новым годом и напомнил, как ВСУ уничтожает врага

Министр отметил, что 2022 год был годом огромных испытаний и масштабных изменений.

Министр обороны Украины Алексей Резников поздравил украинцев с наступающим 2023 годом. В своемобращении министр, в частности, рассказал, как и из какого оружия украинские военные уничтожают врага в Украине.

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Я благодарю наших воинов, которые овладели 4 типами западных MLRS и уничтожают врага из 10 видов артиллерии западного образца. Которые успешно защищают наше небо с ирисов, насамсов и доказали, что смогут эффективно использовать петриоты. Которые сегодня переписывают учебники по военному искусству. Дух нашего народа, украинская несокрушимость продемонстрировали всем, что Украина является настоящим щитом Европы на востоке. Весь цивилизованный мир гордится и вдохновляется Украинцами и нашим героизмом", — подчеркнул министр.

Резников также подчеркнул, что в этом году Украина де-факто стала частью НАТО и это сотрудничество будет продолжаться.

"Мы ценим вклад каждого партнера. Я благодарю всех, кто поддерживает нашу армию и является частью всенародного сопротивления российским оккупантам. Кто держит оборону в энергетике, у операционного стола или за рулем машины, которая доставляет людям хлеб. Мы помним всех, кто отдал. свою жизнь за Украину и ее будущее. Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы в следующем году миллионы наших людей вернулись в Украину и встретили новый год дома с родными. Желаю, чтобы 2023 год стал годом нашей победы! Сегодня мы все вместе творим чудо. И новогоднее желание у нас – общее. Поэтому оно обязательно сбудется!", — резюмировал министр обороны Украины.

ЗРК Patriot для Украины

Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил передачу Украине систем Patriot и анонсировал новую помощь.

ВСУ уже сформировали список военных, которые будут первыми учиться пользоваться ЗРК Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, что США разработали специальный план для ускоренного развертывания зенитно-ракетного комплекса Patriot, передачу которого анонсировал президент Джо Байден.

Читайте также: