Украина за 3 месяца полностью перестроила рынок топлива и не зависит от России и Белоруси – эксперт

Эксперт рассказал, могут ли в Украине снова образоваться очереди на АЗС за топливом.

Украина за три месяца полностью перестроила свой рынок топлива и не зависит от поставок из России и Белоруси.

Об этом рассказал директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн в программе "Разговоры о важном".

"То, что сейчас произошло за последние 3 месяца, не иначе, как первой победой Украины в этой войне, не назовешь. То есть страна полностью за 3 месяца перенастроила, полностью перестроила свой рынок. Враг пытался нас просто остановить, оставить без горючего. 100% довоенных источников поставки были перекрыты, это – Россия, Беларусь, заблокированы наши украинские порты, уничтожены нефтеперерабатывающие заводы. И казалось все, это конец. Но нет", — рассказывает Сергей Куюн.

По его словам, за три месяца рынок и правительство Украины построили новые транспортные коридоры, а также изменилась транспортная система поставки топлива.

"Например, у нас сегодня 50% горючего приезжает в бензовозах, автомобильным транспортом. Раньше, до войны, мы даже полпроцента не снабжали бензовозами. А 50% бензовозами означает то, что это не только определенная логистическая гибкость, это и безопасность, поскольку мы видим, что враг бьет по крупным нтранспортным узлам, железным дорогам и т.д. А бензовозов сейчас работает несколько тысяч, и соответственно ракет у врага не хватит на все бензовозы, чтобы их остановить", — говорит специалист.

По его словам, в Украине построена очень разветвленная система поставок топлива.

"И, соответственно, я уже не думаю, что мы можем столкнуться с таким острым дефицитом даже в случае каких-то новых диверсий, новых атак на нашу инфраструктуру", — резюмировал он.

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