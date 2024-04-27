Украина забрала из передовой американские танки Abrams: в ISW назвали важную причину

Количество беспилотников, которые используют как российские, так и украинские силы, сделала поле боя "почти прозрачным".

Украинские военные отвели американские танки M1A1 Abrams с линии фронта частично из-за угроз атак российских беспилотников и других ударов.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

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Аналитики привели статью Associated Pres от 26 апреля, ссылаясь на двух неназванных американских военных, что Украина отвела танки Abrams с передовой частично из-за широкого использования Россией беспилотников.

Тем временем украинские операторы беспилотников недавно рассказали Washington Post, что количество беспилотников, использующих как российские, так и украинские силы, сделало поле боя "почти прозрачным", учитывая, что до 100 российских и украинских разведывательных и ударных беспилотников могут действовать одновременно в радиусе 10 километров.

"Любая бронетехника, которую российские или украинские силы могут выставить на фронте, видима для разведывательных беспилотников друг другу, поэтому украинские войска, вероятно, уделяют первостепенное внимание защите ограниченного количества танков Abrams, которые у них есть на вооружении. Любая бронетехника на поле боя без активной защиты и систем противодействия беспилотникам очень уязвимо к ударам вражеских беспилотников, артиллерии и противотанковых управляемых ракет", — цитируют в ISW издание.

Напомним, накануне издание Associated Press сообщило, что американские танки Abrams выводят с линии фронта в тыл.

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