"Украина забыла о Мелитополе": в городе незнакомцы распространяют сплетни о "поддержке России населением"

"Украина забыла о Мелитополе": в городе незнакомцы распространяют сплетни о "поддержке России населением"

На оккупированных территориях захватчики государства-террориста известны распространением ложной информации.

Занимаются этим не только пропагандистские медиа или коллаборанты, но специально обученные и даже завезенные люди. Жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появились многие незнакомые люди. Они распространяют сплетни.

Об этом сообщили в сводке Запорожской областной военной администрации.

Отмечается, что людей завозили еще до 9 мая из аннексированного Крыма и так называемой "ЛДНР". Их заселили в пустые дома и квартиры.

Привезенные "работают" на городских рынках, в скверах и парках: подсаживаются к жителям и выводят их на разговоры. Таким образом стремятся навязать мнения о том, что в городе уже 60% населения перешли на сторону России. Кроме того, Украина уже забыла о Мелитополе.

Следует отметить, что 15 сотрудников полиции Мелитополя стали предателями и пошли на службу к оккупантам в фейковую "народную милицию". Сейчас они разъезжают по городу на украденных иномарках.

Как сообщалось, жители временно оккупированного Днепрорудного и его окрестностей сообщают, что россияне роют окопы у выезда на село Орлянка. Они также окопались между Днепрорудным и Златополем, возле каменного знака Днепрорудного.

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