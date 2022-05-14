"Украина забыла о Мелитополе": в городе незнакомцы распространяют сплетни о "поддержке России населением"

На оккупированных территориях захватчики государства-террориста известны распространением ложной информации.
Занимаются этим не только пропагандистские медиа или коллаборанты, но специально обученные и даже завезенные люди. Жители оккупированного Мелитополя отмечают, что в городе появились многие незнакомые люди. Они распространяют сплетни.
Об этом сообщили в сводке Запорожской областной военной администрации.
Отмечается, что людей завозили еще до 9 мая из аннексированного Крыма и так называемой "ЛДНР". Их заселили в пустые дома и квартиры.
Привезенные "работают" на городских рынках, в скверах и парках: подсаживаются к жителям и выводят их на разговоры. Таким образом стремятся навязать мнения о том, что в городе уже 60% населения перешли на сторону России. Кроме того, Украина уже забыла о Мелитополе.
Следует отметить, что 15 сотрудников полиции Мелитополя стали предателями и пошли на службу к оккупантам в фейковую "народную милицию". Сейчас они разъезжают по городу на украденных иномарках.
Как сообщалось, жители временно оккупированного Днепрорудного и его окрестностей сообщают, что россияне роют окопы у выезда на село Орлянка. Они также окопались между Днепрорудным и Златополем, возле каменного знака Днепрорудного.
Читайте также:
- Россия выпустила по Днепропетровщине более 140 ракет: сколько людей погибло
- Оккупанты отводят войска от Харькова, но пытаются удержать занятые позиции — Генштаб
- Оккупанты отводят силы от Харькова и готовятся к обороне на Запорожском направлении — Генштаб