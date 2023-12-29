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Украина заинтересована обучать пилотов во Франции — Минобороны

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
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Украина заинтересована обучать пилотов во Франции — Минобороны

F-16 / Фото: Getty Images

Также Минобороны рассчитывает на дополнительную поставку современных систем ПВО и ракет к ним.

В Министерстве обороны выразили заинтересованность отправить украинских пилотов во Францию для подготовки к полетам.

Об этом заместитель министра обороны Украины генерал-лейтенант Иван Гаврилюк заявил во время встречи с делегацией Сената Франции, передает Укринформ.

Он выразил благодарность Франции за участие в усилении украинской авиационной и противовоздушной обороны.

Сообщается, что учредительное заседание коалиции прошло в Берлине под председательством Франции и Германии.

Гаврилюк отметил, что в рамках деятельности коалиции Минобороны рассчитывает на дополнительную поставку современных систем ПВО и ракет в них.

"Нам необходимы дополнительные зенитные управляемые ракеты и радиолокационные разведки, в первую очередь для выявления и уничтожения вражеских баллистических ракет", — отметил замминистра обороны.

Кроме того, он подчеркнул, что Украина заинтересована в том, чтобы украинские пилоты проходили подготовку во Франции. Также Киев рассчитывает обучать вспомогательный персонал для обслуживания самолетов западного типа.

Напомним, ранее сообщалось, что Игнат рассказал, как в Румынии готовят инфраструктуру для обучения украинских пилотов на F-16.

Кроме того, мы ранее информировали, что эксперт рассказал, какой функционал будет в передаваемых Украине истребителях F-16.

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Дата публикации
Просмотры
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