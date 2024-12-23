Украина планирует оказать продовольственную помощь Сирии – Зеленский

Также он добавил, что для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии.

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки Верховного Главнокомандующего. Среди рассмотренных вопросов была обсуждена ситуация в Сирии после падения режима Асада.

Как отметил Зеленский в Telegram, Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе.

"Украина заинтересована в стабилизации ситуации в Сирии и в целом в регионе и будет поддерживать необходимые усилия партнеров. Мы обязательно поддержим народ Сирии в продовольственной безопасности. Все нужные для этого решения с нашей стороны приняты, Украина готова к поставке продовольствия", – написал Президент.

Также он добавил, что для безопасности народа Сирии и региона убрать любое российское присутствие из Сирии.

"Готовы работать с представителями сирийского народа для исправления ошибок режима Асада, в частности, в отношении Украины и всей Европы", – добавил Владимир Зеленский.

Напомним, в ближайшее время президент Украины Владимир Зеленский назначит около тридцати послов Украины в разных странах мира. Все назначения уже получили утверждение и согласование.