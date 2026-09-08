Украина заказывает 1000 ракет для Patriot, но есть проблема: что заявил министр обороны

Евгений Хмара / © anothermag.com

Реклама

Украина заключает контракты на поставку около 1000 ракет для Patriot за ссуду ЕС, но требует их срочной передачи со складов партнеров.

Об этом сообщил министр обороны Украины Евгений Хмара во время заседания контактной группы по вопросам обороны Украины в формате «Рамштайн», передает «Интерфакс-Украина».

Реклама

В своем выступлении глава оборонного ведомства отметил ключевое значение беспилотников для фронта и призвал партнеров принять финансовые решения до ноября.

Реклама

«До 90% нашего успеха на поле боя зависит от дронов. Прошу вас принять необходимые финансовые решения до ноября, чтобы мы уже этой зимой могли увидеть результаты на поле боя. Так же, чтобы обеспечить устойчивость Украины, нам нужные решения в сфере противовоздушной обороны мы заключаем контракты на поставку около 1 000 ракет для систем Patriot с нашими партнерами и за счет займа ЕС», — сказал Хмара.

По словам министра, из €70 млрд, обещанных на саммите НАТО в Анкаре в этом году, Украина уже получила €62 млрд.

«Хочу подчеркнуть, что общий дефицит оборонного бюджета составляет 23 миллиарда евро, или 27 миллиардов долларов. Эти средства позволят нам профинансировать закупку дронов для обеспечения стабильных поставок в этом году и начале следующего», — подчеркнул он.

Министр пояснил, что заказанные ракеты в Patriot поступят только через несколько лет, поэтому Украина просит партнеров отдать ракеты со своих складов уже сейчас, а предлагает передать им новые по будущим контрактам. Кроме того, чиновник отметил необходимость в ракетах «воздух-воздух» и ПЗРК для защиты от крылатых ракет и реактивных «Шахедов».

Реклама

Кроме того, Евгений Хмара добавил, что Украина вместе с десятками отечественных предприятий работает над разработкой недорогих средств перехвата реактивных БПЛА, и некоторые уже проходят испытания в условиях реальных боев.

Ракеты Patriot для Украины — последние новости

Напомним, страны Европейского Союза согласовали исключение, которое позволит Украине закупать ракеты-перехватчики для систем Patriot за счет европейского кредита. Следующий транш в рамках Ukraine Support Loan будет составлять 3,2 миллиарда евро.

Европейские союзники экстренно закупят для Украины дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты к ним, чтобы помочь отразить ожидаемые зимние атаки россиян на критическую инфраструктуру.

Новости партнеров

Новости партнеров